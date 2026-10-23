UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Samet Akaydin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımda oluşan birlik ve beraberliğe dikkat çeken deneyimli savunmacı, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından antrenmanlardaki rekabetin arttığını belirtti.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade eden Akaydin, Çaykur Rizespor karşılaşmasına da aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını söyledi.

'HERKES FORMANIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYOR'

Hearts karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Samet Akaydin, takım arkadaşlarının çalışma disiplininden memnun olduğunu belirtti.

Akaydin'in açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes işin ciddiyetinde. Hem lig hem de Konferans Ligi’nde her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz. Gerçekten çok iyi bir birlik ve beraberliğimiz var. Herkes çok iyi mücadele ediyor ve formanın hakkını vermeye çalışıyor. İnşallah Çaykur Rizespor maçında da buna devam ederiz"

'THOMAS REIS GELDİKTEN SONRA REKABET ARTTI'

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in oyuncularla kurduğu iletişimi değerlendiren Samet Akaydin, "Hocanın iletişimi gerçekten çok iyi. Herkes kendini değerli hissediyor. Oynayan, oynamayan herkes kendini iyi hissediyor. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğumuzu hissetmeye başladık. Herkes bunun farkında ve yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Güzel bir rekabet var. İnşallah böyle devam eder. Hoca geldikten sonra antrenmanlarda çok güzel bir rekabet oluşmaya başladı. Böyle giderse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.