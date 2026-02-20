Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi

Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı; mücadeleye Samet Akaydın'ın gol sevincinde yaşadığı sakatlık damga vurdu.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 1

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.

1 7
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 2

Mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor 2-0'lık skorla kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

2 7
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 3

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Mihaila ile öne geçti. ilk yarı 1-0 sona erdi

3 7
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 4

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Samet Akaydin çıktı ve skoru belirledi.

4 7
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 5

Takım arkadaşları gol sevinci sırasında karşılaşmak isterken, yanlışlıkla gelen darbe sonrasında Samet Akaydın küçük bir sakatlık yaşadı.

5 7
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 6

Bu sonuçla beraber Karadeniz ekibi 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 24’e yükseltti. Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.

6 7
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi - Resim: 7

Ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına giderken, Kocaelispor sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro