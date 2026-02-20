Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.
Samet Akaydın golü attığına pişman oldu: Rizespor, Kocaelispor'u devirdi
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı; mücadeleye Samet Akaydın'ın gol sevincinde yaşadığı sakatlık damga vurdu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor 2-0'lık skorla kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Mihaila ile öne geçti. ilk yarı 1-0 sona erdi
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Samet Akaydin çıktı ve skoru belirledi.
Takım arkadaşları gol sevinci sırasında karşılaşmak isterken, yanlışlıkla gelen darbe sonrasında Samet Akaydın küçük bir sakatlık yaşadı.
Bu sonuçla beraber Karadeniz ekibi 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 24’e yükseltti. Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına giderken, Kocaelispor sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.