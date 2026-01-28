SAMER’in Doğu ve Güneydoğu’da 16 ildeki bin 507 vatandaşla yaptığı araştırma sonuçları dikkat çekti. Vatandaşlara 'Türkiye'nin en önemli birinci öncelikli sorunu nedir?' diye soruldu. Yüzde 56,4 ekonomik kriz ve işsizlik derken, ekonomiyi yüzde 22,3 ile "Kürt sorunu" izledi. Yüzde 6,1'lik kesim ise hukuk sisteminin mevcut durumu yanıtını verdi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Katılımcıların sadece yüzde 22,1’i 'terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ilerlediğini düşünürken, yüzde 55,7’si "hayır" dedi. Yüzde 22,2’si ise süreci "kısmen" sağlıklı buluyor.

Sürece duyulan güven 5 üzerinden puanlandığında, ortaya çıkan 2,47 ortalaması güvenin kırılganlığını tescilliyor. Görüşmecilerin %29,3’ü sürece "hiç güvenmediğini" belirtirken, "çok güvenenlerin" oranı yüzde 4,7’de.

DIŞ POLİTİKA

Geçici Suriye Hükümeti’nin Halep’te Kürtlerin yaşadığı mahallelere yönelik saldırılarına karşı Türkiye’nin sergilediği diplomatik tavır, katılımcıların yüzde 61,1’i (Olumsuz: %37,7; Çok Olumsuz: %23,4) tarafından barış sürecini olumsuz etkileyecek bir unsur olarak değerlendirildi.

2023 seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini belirtenlerin oranı yüzde 30,4 iken "Bu pazar seçim olsa" sorusuna "AKP" diyenlerin oranının yüzde 20’ye düşmesi dikkat çekti.

Diğer partilerin güncel oy dağılımı ve 2023 verileri şöyle:

-DEM Parti (YSP/HDP): Yüzde 42,7'den yüzde 43,4'e yükseldi.

-CHP: Yüzde 10,8'den yüzde 8,5'e geriledi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar: Yüzde 23,7 (Kararsız: Yüzde 13,5; Oy kullanmayacağım: Yüzde 10,2)