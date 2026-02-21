Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı, Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş’in, hükümet ile YPG arasında imzalanan 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Resmi açıklamada, söz konusu görevlendirmenin devletin sahadaki varlığını güçlendirmek, sürecin önündeki engelleri aşmak ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılacağı ve entegrasyon sürecinin belirlenen plan doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak’ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu içeren bir mutabakata varılmış, bu çerçevede iç güvenlik güçleri 2 Şubat’ta Haseke’ye, 3 Şubat’ta ise Kamışlı’ya giriş yapmıştı.