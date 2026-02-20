Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, kararın, bölge ticaretini sekteye uğratacağını ve mevcut Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın yetersiz olduğunu belirterek yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı İlçe TSO başkanı Necmettin Zaroğlu

Şam Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras al-Ayn gümrük kapılarının başta mali sebepler olmak üzere, işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığı nedeniyle şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacağı bildirildi.

Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, alınan bu kararın bölge ticaretini sekteye uğratacağını belirterek yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

'CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI YETERSİZ KALIYOR'

Necmettin Zaroğlu, kararın Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından tek taraflı alındığını belirterek, şunları söyledi:

“Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılması bölge ticaretinin, ekonomisinin, ticaretin sekteye uğraması demektir. Bizler Ticaret ve Sanayi odaları olarak, bölgemizin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımızın ticarette, lojistikte sıkıntı yaşamamaları için bu kararı tekrarın gözden geçirilmesini istiyoruz.

Geçirilmezse şu an Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluktan dolayı bu bölgedeki ticaretin sekteye uğrayacağını belirtmek istiyoruz. Gümrük kapıları bölgenin hem ekonomisini hem de ticari hayatını önemli derecede etkilemektedir. Cilvegözü Gümrük Kapısı şu anki durumda bile yetersiz kalıyor.

X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz. Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması demek, Cilvegözü'nün işlem hacminin daha da artması demek. Hükümetimiz Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek kararın yeniden değerlendirilmesini sağlamalı" diye konuştu.