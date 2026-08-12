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Kaynak: AA

Suriye haber ajansı SANA’da yer alan bilgilere göre Şam yönetimi, Kolombiya’nın Golan Tepeleri’ne ilişkin İsrail lehine aldığı tanıma kararını Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulan mektupta, söz konusu karara sert tepki gösterilerek kınama mesajı iletildi.

Suriye hükümeti, Kolombiya’nın bu adımını hiçbir şekilde kabul etmediğini ve tanıma kararını reddettiğini bildirdi. Mektupta ayrıca, Golan Tepeleri’nin İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olduğu vurgulanırken, bölgeye yönelik egemenlik iddialarının geçersiz olduğu ifade edildi.