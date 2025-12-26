Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Colani liderliğinde Şam'da iktidara gelen silahlı gruplar ve terör örgütü PKK/YPG'nin çatı yönetimi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında entegrasyon süreci yürütülüyor.

Önemli bir yol katedildiği dünya kamuoyuna paylaşılırken karşılıklı talepler süreçte bazı gerilimlere neden oluyor. Şam yönetimi SDG altındaki silahlı unsurların Suriye ordusuna katılma talebini öncelikli tutuyor.

'SDG İLE İLETİŞİM ASKIDA'

Öte yandan iki yönetim arasında uzlaşma sağlandığı iddialarına yönelik Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan açıklama yaptı. Kojan , "SDG ile iletişim ya da komünikasyon şu anda askıda veya kesildi. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme yok" dedi.

Kojan, terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart mutabakatı kapsamında yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SDG veya asayiş" güçlerinin sayılarına ilişkin basına yansıyan rakamların doğru ve objektif olmadığını belirten Kojan, "Ayrıca anlaşmanın yakın olduğu izlenimini oluşturmak amacıyla ABD'nin Şam hükümetine baskı yaptığı yönündeki bilgiler de gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Şam hükümetinin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini kaydeden Kojan, hükümetin, yapıcı ve somut teklifler sunduğunu söyledi.

Buna karşın SDG'nin süreci oyaladığını dile getiren Kojan, "Herhangi bir gerçek açılım olmadan süre doluyor. 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için gerçek bir açılım ile gerçek bir işbirliğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.