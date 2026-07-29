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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Şam temasları kapsamında Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani ile görüştü. Görüşmede TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında Türk lirası mevduat hesabı açılmasına yönelik anlaşma imzalanırken, Suriye'nin küresel finans sistemine entegrasyonuna verilebilecek destek de ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suriye’nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani tarafından kabul edildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın da katıldığı görüşmede, Suriye'nin küresel finans sistemine entegrasyonunun güçlendirilmesi için Türkiye'nin sağlayabileceği destekler değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, TCMB ile Suriye Merkez Bankası arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk lirası mevduat hesabı açılmasını öngören anlaşma, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan tarafından imzalandı.