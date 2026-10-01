Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor

Bayburt'un Uğrak köyünde yaşayan 77 yaşındaki İsmail Çeçen, evinin samanlığını atölyeye dönüştürerek komşularının ve çevre köylerin bozulan ev eşyalarını hiçbir ücret almadan tamir ediyor.

Kaynak: İHA
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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 1

Bayburt'un Uğrak köyünde ikamet eden 77 yaşındaki, 5 çocuk babası İsmail Çeçen, Fransa ve Türkiye'den emekli olduktan sonra topluma faydalı bir hobiyi hayata geçirdi.

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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 2

Çocukluğunda çiftçilik, gençliğinde inşaat işçiliği yapan ve 20 yıl Fransa'da çalıştıktan sonra memleketine kesin dönüş yapan Çeçen, köy evindeki samanlığı (merek) kendi imkanlarıyla düzenleyip elektrik atölyesine çevirdi.

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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 3

Kettle, davul fırın ve çeşitli elektrikli küçük ev aletlerini herhangi bir çıraklık eğitimi veya kurs almadan, kendi imkanlarıyla deneme-yanılma yöntemiyle tamir etmeyi öğrenen gurbetçi emekli, bu hizmeti karşılıksız sunuyor.

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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 4

"HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM, BOZA BOZA ÖĞRENDİM"

Hiçbir kimseden kurs veya eğitim almadığını belirten İsmail Çeçen, "Köydeki vatandaşlara faydalı olmak amacıyla samanlığı bu hale getirdim. Ne getirirseler bedelsiz, karşılıksız tamir ediyorum. Gerektiğinde parçaları da kendi imkanlarımla evimden karşılıyorum. Herhangi bir kursa gitmedim, çıraklık yapmadım; kendi gayretimle, bazı şeyleri boza boza öğrendim" sözleriyle çalışmasını anlattı.

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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 5

"KAPIMIZA BIKAKILAN POŞETLERİ İSİMSİZ TAMİR EDİYOR"

Çeçen'in 56 yıllık hayat arkadaşı Safiye Çeçen ise eşinin azminden ve köylünün ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi. Eşinin tamir malzemeleri yüzünden atölyeyi evin girişinden samanlığa taşıdığını belirten Safiye Çeçen, "Bazen sabah kapıyı açtığımızda poşetler içinde bırakılmış eşyalar buluyoruz. Üzerinde isim bile olmuyor. Eşim tamir eder, sahibi gelir alır gider. Para, pul talep etmez. Eşim bu köydeki herkese yetişiyor" dedi.

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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 6

Yaz aylarını köyünde geçirip kışın İstanbul ve yurt dışındaki çocuklarının yanına giden İsmail Çeçen, sıla hasretiyle döndüğü Uğrak köyünde komşularına yardım etmeyi ve atölyesinde vakit geçirmeyi sürdürüyor.

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Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor - Resim: 7
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