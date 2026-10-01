Kapısına isimsiz poşet bırakıyorlar, tek kuruş almadan tamir ediyor

"HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM, BOZA BOZA ÖĞRENDİM"

Hiçbir kimseden kurs veya eğitim almadığını belirten İsmail Çeçen, "Köydeki vatandaşlara faydalı olmak amacıyla samanlığı bu hale getirdim. Ne getirirseler bedelsiz, karşılıksız tamir ediyorum. Gerektiğinde parçaları da kendi imkanlarımla evimden karşılıyorum. Herhangi bir kursa gitmedim, çıraklık yapmadım; kendi gayretimle, bazı şeyleri boza boza öğrendim" sözleriyle çalışmasını anlattı.