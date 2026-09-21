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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 10 puanla girdi. Sarı-lacivertlilerde liglere verilen arayla birlikte birçok futbolcu milli takım kamplarının yolunu tutacak.

Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlara davet edilirken, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda sarı-lacivertli ekipten 5 isim yer aldı.

BARTUĞ ELMAZ İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'DA

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'ı aday kadroya dahil etti.

23 yaşındaki Bartuğ Elmaz, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacak, 28 Eylül'de ise Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunmacısı Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı'ndan davet aldı.

SKRINIAR, AKE, LUKAKU VE MURIQI ULUSLAR LİGİ'NDE BOY GÖSTERECEK

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya ile UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele edecek. Nathan Ake, Hollanda'nın Uluslar A Ligi kadrosunda yer alırken, Romelu Lukaku da Türkiye ile aynı grupta bulunan Belçika'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Eyüpspor karşısında 4 gol atan Vedat Muriqi ise Kosova formasıyla Uluslar B Ligi'nde İrlanda, Avusturya ve İsrail karşısında mücadele edecek.

NENE VE OPPONG AFRİKA MESAİSİNDE

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Kojo Oppong, Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fildişi Sahili ve Gambiya karşısında görev bekleyecek.

Dorgeles Nene ise Mali Milli Takımı'nın Yeşil Burun ve Liberya ile oynayacağı eleme karşılaşmalarının kadrosunda yer alacak.