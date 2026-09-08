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Kaynak: Haber Merkezi



Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



​Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti (UGC) Hatay Şubesi’ni ziyaret ederek bölgede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

UGC Hatay Şubesi kampüsünde gerçekleşen buluşma, resmi bir basın toplantısının ötesinde samimi bir sohbet ve fikir alışverişi atmosferinde tamamlandı.

​Toplantıda Samandağ’ın mevcut durumu, ilçede süren belediye çalışmaları ve geleceğe dönük projeler detaylıca ele alındı.

Gazetecilerin ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına ve hizmet planlarına dair sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Karaçay, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen adımları aktardı.

​YEREL VE ULUSAL BASIN BİR ARADA

​Söyleşide yerel yönetimler ile basın arasındaki iletişimin önemine vurgu yapılırken, toplantıya Hatay Son Haber, Hatay Yıldız, Antakya Gazetesi ve Yeniçağ Gazetesi temsilcisinin yanı sıra çok sayıda cemiyet üyesi katıldı. Şehir dışında veya uzakta bulunan bazı basın mensupları ise programa çevrim içi bağlantıyla katılarak sorularını iletti. ​Görüşme, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

UGC Hatay Şubesi yetkilileri, yerel yönetimler ve basın arasındaki bağları güçlendiren bu tarz buluşmaların önümüzdeki dönemde de farklı kurum ve isimlerle devam edeceğini bildirdi.