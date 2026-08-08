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Kaynak: DHA

Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun Tayakadın mevkisi Ankara yönünde ilerleyen saman yüklü TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine sürücü, aracı durdurup çekiciyi dorseden ayırdı. Dorseden çevreye yayılan samanlar da tutuşurken, ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alevler kısa sürede dorsenin tamamını sararken, yol kenarına dökülen samanlar da yanarak ekiplerin müdahale alanını genişletti. Ekipler bölgeye kısa sürede hızla ulaştı. Olay, saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle otoyolun iki şeridini ulaşıma kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken TIR’ın dorsesi kullanılamaz duruma geldi. Dorsenin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.