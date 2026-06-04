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Olay, Adana-Kozan karayolunda oldu. 31 AGY 798 plakalı pikapla saman balyası taşıyan Bünyamin Avuklu, yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken araçta yangın çıktı. İddiaya göre, trafikte seyreden diğer sürücülerden birinin aracı durdurarak yangını fark ettirmesi üzerine araçtakiler hızla dışarı çıktı.

'BİR ANDA ALEV ALDI'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bünyamin Avuklu, "Bir araç yanımıza geldi ve 'Arabanız yanıyor' diye uyardı. Araç bir anda alev aldı. Canımızı zor kurtardık. Bizi başka bir sürücü uyardı" dedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yolu trafiğe kapatıp yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Saman balyalarının tamamen yandığı olayda araçta da büyük çapta hasar oluştu. Soğutma çalışmalarında iş makineleri kullanılırken, ekipler tarafından yolda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.