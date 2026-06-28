Balya ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde, seyir halindeki 10 AGA 992 plakalı kamyonetin kasasındaki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Saman balyaları bomba gibi patladı: Alevler ormana sirayet etti - Resim : 1

Yanan saman balyaları dağılarak yola saçıldı. Yol kenarındaki kuru otlar nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Balya İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 itfaiye aracı ve 5 personel, Orman İşletme Müdürlüğünden 4 arazöz, 2 hızlı müdahale aracı, 1 helikopter ve 16 personel, BASKİ'den ise 1 tanker, 1 kepçe ve 3 personel sevk edildi.

Saman balyaları bomba gibi patladı: Alevler ormana sirayet etti - Resim : 2

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda hem araçtaki yangın hem de ormana sıçrayan alevler 1 saatte söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Saman balyaları bomba gibi patladı: Alevler ormana sirayet etti - Resim : 3