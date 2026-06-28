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Kaynak: DHA

Balya ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde, seyir halindeki 10 AGA 992 plakalı kamyonetin kasasındaki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Yanan saman balyaları dağılarak yola saçıldı. Yol kenarındaki kuru otlar nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Balya İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 itfaiye aracı ve 5 personel, Orman İşletme Müdürlüğünden 4 arazöz, 2 hızlı müdahale aracı, 1 helikopter ve 16 personel, BASKİ'den ise 1 tanker, 1 kepçe ve 3 personel sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda hem araçtaki yangın hem de ormana sıçrayan alevler 1 saatte söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.