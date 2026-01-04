Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonucu Ahmet eş-Şara yönetimindeki silahlı gruplar Şam yönetimini ele geçirdi.

Ülkenin kuzeydoğu bölgesinin kontrolünü sağlayan ve terör örgütü PKK/YPG'nin de çatı yönetimi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasında bir süredir 'entegrasyon' gerilimi yaşanıyor.

Bu süreçte iki yönetim arasında imzalanan ve milat olarak kabul edilen Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi, sekiz maddelik anlaşmayı 10 Mart'ta imzaladı.

SDG'nin üst düzey yöneticilerinden olan Ebu Omer el-İdlibi, Şam hükümeti ile 'askeri entegrasyon' anlaşmasının bugün gerçekleşeceğini iddia etti.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in paylaşımına göre el-İdlibi, yapılacak anlaşmanın teknik ayrıntılarını ve sürecin nasıl işleyeceğini paylaştı.

Açıklamaya göre sürecin işleyişi şöyle:

Askeri yapılanma: Toplamda 3 tümen ve 3 tugay oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

YPJ’nin statüsü: Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), entegrasyon sürecinde kendine has yapısını koruyarak özel bir tugay bünyesinde yer alacak.

Özel birimler: Sınır güvenliği için bir "Sınır Koruma Tugayı" ve terörle mücadele operasyonları için ayrı bir "Terörle Mücadele Tugayı" kurulacak.

İKİ KRİTİK BELGE İMZALANACAK

İmza töreninde iki temel belgenin işleme konulacağı belirtildi.

Birinci belge, IŞİD ile ortak mücadele stratejisini kapsarken

İkinci belge, DSG savaşçılarının askeri tümenler halinde Suriye ordusuna entegre edilmesinin hukuki ve askeri yol haritasını içeriyor.

Ayrıca, sivil idari dosyaları ilgilendiren "10 Mart Anlaşması"nın uygulama süresinin de uzatıldığı bildirildi.

ULUSLARARASI GARANTÖRLER MASADA

Anlaşmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise imza törenine katılan tarafların düzeyi.

Ebu Ömer el-İdlibi, törenin uluslararası gözlemciler eşliğinde yapılacağını belirtti.

Buna göre, Arap ülkelerinden üst düzey temsilciler, ABD ordusu subayları, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı Kevin J. Lambert ve ABD’nın Türkiye Büyükelçisi ve Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da hazır bulunacak.

Bu isim ve kurumların, anlaşmanın uygulanması sürecinde "garantör" sıfatıyla masada yer alacağı vurgulandı.

ŞAM: SOMUT BİR SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan Suriye Devlet Ajansı'ndan paylaşılan bilgiye göre ise Şam yönetimi "Bugün SDG ile yapılan görüşmeler somut bir sonuç vermedi" açıklamasını yaptı.

10 MART MUTABAKATI

Şam yönetimi ve SDG arasında imzalanan 10 Mart mutabakatında yer alan 8 madde:

1. Madde: Siyasi temsiliyet ve siyasi faaliyetlere katılım

2. Madde: Kürt toplumunun haklarının tanınması

3. Madde: Ateşkesin uygulanması

4. Madde: Sivil ve askeri kurumların entegrasyonu

5. Madde: Göçmenlerin güvenli dönüşü

6. Madde: Terörle mücadele

7. Madde: Parçalanmanın ve ayrımcılığın reddi

8. Madde: Ortak Yürütme Komitesi’nin kurulması