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Kaynak: ANKA

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış programına gönderdiği mesajda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirtti. Tekin, "Sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez. İnanıyoruz ki Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeni dönemini yalnızca devlet adamları, anlaşmalar ve resmî kurumlar şekillendirmeyecektir. Asıl kalıcı köprüyü çocuklarımız kuracaktır" ifadelerini kullandı.