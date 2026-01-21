Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımları teknik iş birlikleriyle hız kazanırken, havacılık alanında kritik bir gelişme yaşandı.

Şam Uluslararası Havalimanı’nın uçuş güvenliğini artırmak amacıyla Türkiye tarafından sağlanan radar, ILS (Aletli İniş Sistemi) ve DVOR sistemlerinin kurulum süreci tamamlanma aşamasına geldi.

Büyükelçi Yılmaz Çalışmaları Yerinde İnceledi Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, havalimanında yürütülen teknik çalışmaları yerinde incelemek üzere Şam Uluslararası Havalimanı’nı ziyaret etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sistemlerin kurulum süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada projenin önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Yılmaz, kurulan radar sisteminin operasyonel kapasiteye sunacağı katkıyı şu sözlerle ifade etti:

"Radar, Şam Havaalanının gece uçuşları için son derece önemli bir katkı."

Yerli Teknoloji HTRS-100 Görev Başında Proje kapsamında havalimanına entegre edilen ASELSAN üretimi HTRS-100 Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi, hava trafiğinin emniyetli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Gelişmiş takip algoritmaları ve zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sergileyen yapısıyla dikkat çeken sistem, PSR (Birincil Gözetim Radarı) ve IFF (Dost-Düşman Tanımlama) yeteneklerini bir arada sunuyor.

Dünya standartlarında "dağıtık aktif sıcak yedekli" mimariye sahip olan bu teknoloji, herhangi bir arıza durumunda dahi kesintisiz hizmet vererek hava trafiğindeki olası aksamaların önüne geçiyor. Bu sistemlerin devreye girmesiyle birlikte Şam Havalimanı’nın hem sivil havacılık standartları yükselecek hem de gece uçuşlarındaki emniyet düzeyi en üst seviyeye taşınacak.