Güvenlik uzmanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, anlaşma sağlanması kadar sahadaki uygulamanın da önem kazandığını belirterek, “Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla anlaşma metnini taraflar kendi açılarından tercüme ediyorlar. Bir anlaşma yapıldı ancak bunun sahadaki uygulamasının özellikle Türkiye tarafından yakından takip edileceğini düşünüyorum. Sahadaki uygulamanın tam olarak içeriğini görmeden net öngörüler ortaya koymak bu aşamada yanıltıcı olacaktır. Uygulama önem kazanıyor” dedi.

Ünal Atabay

Ünal Atabay, Suriye’de dün ilan edilen anlaşma metnini tarafların kendi açılarından yorumladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bir anlaşma metni var ancak tarafların bunu kendi açılarından yorumlamaları, bir anlamda tercüme etmeleri net bir tablonun ortaya çıkmasını sağlamıyor. Bu nedenle bu anlaşmanın sonuçlarını en net biçimde yorumlayabilmemiz sahadaki uygulamaları görmemiz ile mümkün olacak. Taraflar yorumlarında kendi bakış açılarından çıkardıkları sonuçları paylaşıyor ama bu saha gerçeklerine ne kadar örtüşüyor. Bu nedenle sahadaki uygulamanın antlaşma kadar önemli olduğunu ifade ediyorum.”

Türkiye’nin Suriye’de SDG’nin tam entegrasyonu istediğini vurgulayan güvenlik uzmanı Atabay, “Türkiye, Suriye ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda tam entegrasyon konusuna ısrarla vurgu yapıyor. Bu konu öncelikle üzerinde durulan konu. Tam entegrasyonu planlayabilirsiniz ama sahadaki şartlar bunun seyrine ne yönde imkan verecek, bu önem kazanır. Her bölgenin olduğu gibi o bölgenin de kendi iç dinamikleri mevcut. Bu dinamikleri işleyişi tam entegrasyonu ne kadar kolaylaştıracak, ne kadar sorun yaratacak örneğin bu uygulama aşamasında görebileceğimiz bir durum. Tam entegrasyon konusu sahada Türkiye tarafından yine yakından takip edecek ve sonuçları dikkatle gözlenip, analiz edilecektir” diye konuştu.

Suriye’de SDG’nin yaptığı açıklamalara bakıldığında ve yapılan yorumlar incelendiğinde SDG’nin kendine müzahir bir bölge söylemi ile hareket ettiğinin görülebileceğini dile getiren emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, “Bunu dillendirmek bunu yapmak anlamına gelmiyor. Başlangıçta da söylediğim gibi sahanın iç dinamikleri, bölgesel konjonktür önemli. Şu anda dünya ülkeleri tarafından tanınmış bir Suriye merkezi yönetimi var. Bu anlamda bir mesafe almış durumdalar. Öte yandan terör örgütü SDG son dönemde güç yitirdi. Bunu kendileri çeşitli yollarla ifade ettiler. Fırat’ın doğusunda ya da kuzey Suriye dediğimiz bölgede şu anda bir yapılanma içine girmeleri kolay görünmüyor. SDG’nin güç kaybettiğini uluslararası kamuoyu da dile getiriyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’de yapılan anlaşmanın tam sonuçlarının tüm boyutlarıyla uygulama aşamasında somutlaşacağını anlatan Atabay, “Suriye’ye dönük olarak ele aldığımız konular saha şart ve dinamiklerinden bağımsız değil. Şu aşamada sonuç olarak bunu söyleyebiliyoruz” dedi.