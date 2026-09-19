Et restoranlarıyla dünya çapında tanınan ve “Salt Bae” hareketiyle ün kazanan Nusret Gökçe, restoran sektörünün ardından gayrimenkul alanına yöneldi.
Gökçe'nin yeni yatırım adresi İspanya'nın İbiza Adası oldu. Burada hayata geçirilen “The N Residences Ibiza” isimli lüks konut projesinin yapımında sona yaklaşıldı.
PROJEDE 51 DAİRE YER ALIYOR
Paylaşılan bilgilere göre projede toplam 51 konut bulunuyor. Tesis bünyesinde ayrıca 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı gibi alanlar da yer alacak.
Uzun yıllardır farklı ülkelerde restoran yatırımları yapan Gökçe, İbiza'daki projeyle birlikte faaliyet alanını gayrimenkul sektörüne de genişletmiş oldu.