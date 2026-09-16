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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Şalpazarı’nda 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Yurdumuz genelinde olduğu gibi Trabzon Şalpazarı İlçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalması ile beraber okullarda ‘’750’’ Öğrenci ders başı yaptı.

Şalpazarı İlçe Kaymakamı İhsan Mert Mutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, Şalpazarı Belediye Başkan vekili Ahmet Tulumen İlçe Protokolünün de hazır bulunduğu ilk ders zilini İlçe Kaymakamı İhsan Mert Mutlu tarafından çalındı. Şalpazarı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesindeki öğrencilerin de hazır bulunduğu veliler ile beraber onlara bir konuşma yapan Kaymakam Mutlu 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize başarı, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz dedi. Ardından sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

Şalpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen tarafından yapılan bilgilendirmede ilçemiz genelinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci Sayıları şu şekildi belirtildi:

Okul öncesi:111, İlkokul: 243, Ortaokul: 245, Lise: 151, Toplam: 750

İlçe ve taşrada görev yapan öğretmen sayısı:104

Derslik Sayısı:54

Okul ve Kurum Sayısı:12

Anaokulu:1, İlkokul: 4,Ortaokul:3, Lise:3, Halk Eğitim:1

NOT; Şalpazarı genelindeki Okul öncesi 111 öğrenciden 45 tanesi İlçe Müftülüğüne aittir bu nu da buradan belirtelim.

Şalpazarı ve taşrada eğitim öğretim gören okulların öğrenci sayısı da şöyle oluştu:

Şalpazarı’nda 2026-2027 eğitim öğretim yılında İlçe merkezi ve taşrada bulunan okullarda öğrenim gören 750 öğrenci, 104 öğretmen, 54 derslikte öğrencilere eğitim öğretim verecek.

Ali ibrahimağaoğlu Anaokulu; 46 öğrenci, 3 öğretmen, 3 derslik

Doğancı İlkokulu Anasınıfı; 8 öğrenci, 1 öğretmen, 1 derslik

Simenli İlkokulu Anasınıfı; 5 öğrenci, 1 öğretmen, 1 öğrenci

Gökçeköy İlkokulu Anasınıfı; 7 öğrenci, 1öğretmen, 1 derslik

Müftülük Kuran Kursu; 45 öğrenci, 3 derslik

Atatürk İlkokulu; 164 öğrenci, 15 öğretmen, 13 derslik

Doğancı İlkokulu; 33 öğrenci, 2 öğretmen, 2 derslik

Simenli İlkokulu; 22 öğrenci, 2 öğretmen, 2 derslik

Gökçeköy İlkokulu; 24 öğrenci, 3 öğretmen, 5 derslik

Atatürk Ortaokulu; 159 öğrenci, 20 öğretmen, 11 derslik

İmam Hatip Lisesi Bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu; 61

Gökçeköy Ortaokulu; 25 öğrenci, 7 öğretmen, 5 derslik

Anadolu Lisesi; 59 öğrenci, 14 öğretmen, 4 derslik

Anadolu İmam Hatip Lisesi; 40 öğrenci, 15 öğretmen, 4 derslik

Ayten Yılmaz MTAL; 52 öğrenci, 20 öğretmen, 7 derslik