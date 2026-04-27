Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şalpazarı trafik ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde anlatmaya devam ediyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanı ve Şalpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma trafik tarafından öğrencilerinin trafik kurallarını daha iyi öğrenebilmesine imkan sağlıyor. Öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı alanlarda eğitimler veriliyor.

Şalpazarı İlçe Jandarma Trafik Ekibi tarafından Gökçeköy, Doğancı ve Simenli İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilerek ardından okul bahçelerimizde kurulan parkurda akülü arabalar ile etkinlik düzenlenmiştir.

Şalpazarı İlçe MEM Hüseyin Türkmen İlçe Jandarma Komutanlığına ve Trafik Ekibimize teşekkür eder öğrencilerimize başarılar dileriz dedi.