Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ
Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ümit Kekeç İlçe hastanemize 7 pratisyen doktorumuz atanarak görevlerine başlarken 1 doktorumuz da İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde göreve başlayacak kendilerine görevlerinde başarılar dileriz dedi.
Şalpazarı İlçe hastanesine yeni atanan doktorları memleketleri aşağıda belirtilmiştir; Dr. Furkan Ali Tulumen-Şalpazarı, Dr. Hanife Gül Bayram-Şalpazarı, Dr. İrem Güner-Şalpazarı, Dr. Emine Bir-Vakfıkebir, Dr. Elif Sude Cora-Beşikdüzü, Dr .Kevser Ayvaz-Beşikdüzü, Dr. İrem Çolak-Ordu, Şalpazarı Toplum Sağlığı Merkezinde göreve başlayacak olan Dr. Sema Nur Yılmaz- Şalpazarı.
Haber ekibi olarak genç doktorlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.