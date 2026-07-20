Haritalarda ülkeleri ayıran sınırlar çoğu zaman dağlar, nehirler ya da tel örgülerle temsil edilir. Avrupa'da öyle bir yer var ki, sınır çizgileri sokakların, bahçelerin ve hatta evlerin içinden geçiyor. Günlük yaşamın sıradan akışı içinde insanlar, herhangi bir kontrol noktasına uğramadan birkaç adımda farklı bir ülkeye geçebiliyor. Bu sıra dışı yerleşim, sınırların yalnızca haritalarda değil, yaşamın tam içinde nasıl şekillenebileceğini gözler önüne seriyor.
Salondan mutfağa geçerken ülke değişiyor: Dünyanın en tuhaf evi
Avrupa'nın merkezinde yer alan küçük bir kasaba, sınır kavramına bambaşka bir anlam kazandırıyor. Bir odadan diğerine geçtiğinizde farkında olmadan başka bir ülkeye geçmiş oluyorsunuz.Kaynak: Haber Merkezi
SINIRLARIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ KASABA: BAARLE
Belçika ile Hollanda arasında bulunan Baarle, dünyadaki en ilginç sınır yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kasabada onlarca küçük sınır parçası, sokakları, dükkânları ve evleri birbirinden ayırıyor. Öyle ki mutfakta bulunduğunuz sırada Belçika sınırları içinde olabilir, birkaç adım atıp oturma odasına geçtiğinizde ise Hollanda topraklarına geçmiş sayılabilirsiniz. Bu sıra dışı yapı, kasabanın en dikkat çekici özelliği olarak öne çıkıyor.
KARMAŞAYA BULUNAN PRATİK ÇÖZÜM
Sınırların bu kadar iç içe olması zamanla posta hizmetlerinden vergilendirmeye kadar pek çok idari sorunu beraberinde getirdi. İki ülke yetkilileri ise karmaşayı sona erdirmek için pratik bir yöntem geliştirdi. Buna göre bir binanın hangi ülkeye bağlı sayılacağı, ana giriş kapısının bulunduğu noktaya göre belirlendi. Böylece hangi belediyenin hizmet vereceği ve hangi ülke kurallarının uygulanacağı netlik kazandı.
TEK EV, İKİ RESMİ ADRES
Kasabanın en dikkat çekici yapılarından biri ise ana giriş kapısı tam sınır çizgisine denk gelen tarihi ev. Kapının iki ülke arasında tam ortada bulunması nedeniyle bina yalnızca Belçika'ya ya da yalnızca Hollanda'ya bağlanamadı. Bunun üzerine sıra dışı bir uygulamaya gidildi ve eve iki ayrı resmi adres tanımlandı.
Bugün aynı yapı;
Belçika kayıtlarında Loveren 2
Hollanda kayıtlarında Loveren 19
adresleriyle yer alıyor. Böylece tek bir ev, iki farklı ülkenin resmi kayıtlarında ayrı kimliklerle varlığını sürdürüyor. Ev sahipleri de bazı belediye hizmetleri ve idari işlemler konusunda tercih yapabilme hakkına sahip oluyor.
YÜZYILLARDIR YAŞAYAN TARİH
Yüzyılda "De Swaen" adıyla hizmet veren bir han olarak inşa edilen bu yapı, günümüzde özel mülk olarak kullanılmaya devam ediyor. Zemine işlenen sınır çizgisi binayı tam ortadan ikiye ayırırken, bu ilginç görüntü her yıl binlerce turistin ve fotoğraf tutkununun ilgisini çekiyor. Baarle, hem sıra dışı coğrafi yapısı hem de tarih boyunca koruduğu benzersiz kimliğiyle Avrupa'nın en dikkat çekici yerleşimlerinden biri olmayı sürdürüyor.