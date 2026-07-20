Salondan mutfağa geçerken ülke değişiyor: Dünyanın en tuhaf evi

KARMAŞAYA BULUNAN PRATİK ÇÖZÜM

Sınırların bu kadar iç içe olması zamanla posta hizmetlerinden vergilendirmeye kadar pek çok idari sorunu beraberinde getirdi. İki ülke yetkilileri ise karmaşayı sona erdirmek için pratik bir yöntem geliştirdi. Buna göre bir binanın hangi ülkeye bağlı sayılacağı, ana giriş kapısının bulunduğu noktaya göre belirlendi. Böylece hangi belediyenin hizmet vereceği ve hangi ülke kurallarının uygulanacağı netlik kazandı.