Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yapımı planlanan yeni belediye hizmet binasının temel atma töreni için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçeye uzun yıllar hizmet verecek modern belediye binasının temelinin, Mustafa Destici’nin katılımlarıyla 12 Mayıs Salı günü düzenlenecek törenle atılacağını belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.

Salıpazarı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni hizmet binası için yürütülen hazırlık çalışmalarında sona gelinirken, tören alanında da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Belediye ekipleri tarafından çevre düzenlemesi, sahne kurulumu, teknik altyapı ve organizasyon hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor.



Başkan Refaettin Karaca, yeni hizmet binasının sadece bir belediye binası değil, aynı zamanda Salıpazarı’nın geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, “İlçemize yakışır, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli hizmet alabileceği modern bir hizmet binasını Salıpazarı’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temel atma törenimizi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.



Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte belediye birimlerinin daha modern, düzenli ve teknolojik bir ortamda hizmet vereceğini belirten Karaca, vatandaş memnuniyetini artıracak birçok yeniliğin de projede yer aldığını söyledi.



12 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek temel atma töreninin yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenirken, ilçe genelinde davet ve organizasyon çalışmaları da sürüyor. Belediye yetkilileri, tören alanında vatandaşların rahat bir şekilde programı takip edebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.