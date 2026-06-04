Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun'un Salıpazarı İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.



Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve binlerce güreş severi bir araya getiren organizasyon, bu yıl da ata sporunun heyecanını Salıpazarı’nda yaşatacak.



Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan yağlı güreş geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Salıpazarı Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 18 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda başpehlivan ve güreşçinin er meydanına çıkması bekleniyor.



Güreşlerin yapılacağı alanda hazırlık çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların organizasyonu en iyi şekilde takip edebilmesi için tribün düzenlemeleri, çevre düzenlemesi, ulaşım ve sosyal alan çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Güreş sahasının modern ve güvenli bir şekilde hazırlanması için tüm detaylar titizlikle planlanıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, hazırlıkları yerinde inceleyerek belediye personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk organizasyonun beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirten Başkan Karaca, bu yıl daha kapsamlı ve daha güçlü bir organizasyon hedeflediklerini söyledi.



Başkan Karaca yaptığı açıklamada, “Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Yağlı Pehlivan Güreşleri ilçemizde büyük bir heyecan oluşturdu. Sadece Salıpazarı’ndan değil, Samsun’un birçok ilçesinden ve çevre illerden vatandaşlarımız etkinliğimize yoğun ilgi gösterdi. Tribünler doldu, er meydanı gün boyu büyük bir coşkuya sahne oldu. Bu yıl da aynı heyecanı daha güçlü şekilde yaşatmak istiyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşi yaşatmak, gençlerimize tanıtmak ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18 Temmuz Cumartesi günü düzenleyeceğimiz 2. Yağlı Pehlivan Güreşlerimize tüm güreş severleri ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz.” dedi.