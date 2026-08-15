Adını suların yuvarlanarak akışından alan bu dere, yıl boyunca 3-6 derece arasında seyreden buz gibi suyu ve ağaçlara asılı ünlü salıncaklarıyla tanınıyor. İşte bu masalsı köşede başladı maceram: küçük derenin kıyısındaki bir salıncakla hızlıca ileri geri sallandım, ayaklarım soğuk suyla tanıştı, sonra kahvaltımı yapıp diğer salıncaklara geçtim. Sallanıp atlayarak derenin buz gibi sularına daldım. Günün ilerleyen saatlerinde çıkacağım Saklıkent Kanyonu yürüyüşü için bundan iyi bir ısınma olamazdı.

Fethiye'ye yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Saklıkent, 18 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri. Bazı noktalarda 300 metreye varan kireçtaşı duvarları arasında, en dar yerlerde sadece iki metreye kadar daralan bu doğa harikası, bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilmiş ve bugün milli park statüsünde koruma altında. Soğuk suda yürümek epey zorladı beni; kayalık zemin ayaklarımı acıttı. İlerleyen bölümlerde küçük ama yüksek akıntılı şelaleleri aştım.

Sona yaklaşırken kolay olmayan bir yükseklik ve akıntıyla karşılaştım; ilk denemede kayıp düştüm,

ama rehberlerin desteğiyle bir kez daha denedim, cesaretimi toplayıp engeli başarıyla aştım. Dönüş yolunda küçük engelleri kayarak geçtim, sığ bir bölümde soğuk suya uzanıp tepedeki kaya

parçalarına baktım; akıntının sessizliğe büründüğü o anı fotoğrafladım.

Ardından tüm vücuduma ıslak toprak sürüp dağdan gelen saf suyla arındım. Saklıkent Kanyonu'nu kayalarıyla, suyuyla, taşlarıyla ve toprağıyla derinden hissetmeye çalıştım.

Günün son durağı ise zamanda geriye bir yolculuk gibiydi: Tlos Antik Kenti. Seydikemer'in yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda, Eşen Vadisi'ne hâkim sarp bir tepede kurulu bu kent, tarihi M.Ö. 2000'lere kadar uzanan Likya'nın en eski yerleşimlerinden biri. Likya Birliği'nin altı büyük kentinden biri olan Tlos, sırasıyla Pers, Roma, Bizans ve son olarak Osmanlı egemenliğinde varlığını sürdürmüş; her dönemden izler taşıyan adeta bir zaman kapsülüne dönüşmüş. Mitolojiye göre kanatlı at Pegasus'un sahibi efsanevi kahraman Bellerophontes'in de burada yaşadığına inanılıyor. Kentte gezerken Roma dönemine ait üç katlı sahne binalı antik tiyatro, agora, büyük hamam kalıntıları ve stadyumu gördüm; ama beni en çok etkileyen kayalara oyulmuş Likya mezarları oldu. Yamaçlara işlenmiş bu görkemli mezarlar ve yıpranmış merdivenler, beni gerçekten de binlerce yıl öncesine götürdü. O eski dönemlerin bugüne kadar bu kadar canlı ulaşmış olması hayranlık uyandırdı içimde.

Günü Yakapark'ta doğanın içinde dinlenerek tamamladım; sanırım güzel bir yorgunluk, insana güzel bir uyku verir.

GİTMEYİ DÜŞÜNENLER İÇİN ÖNERİLER

Bu rotayı tekrarlamak isteyenlere birkaç tavsiyem olacak. Öncelikle, Yuvarlakçay ve Saklıkent'in suyu yıl boyunca 3-6 derece arasında seyrettiği için yaz sıcağında bile üşütmek işten bile değil; yanınıza mutlaka yedek kıyafet alın ve kayalık zemde yürürken ayaklarınızı korumak için su ayakkabısı giyin, çünkü çıplak ayakla ilerlemek gerçekten acı verici olabiliyor. Telefon ya da fotoğraf makinenizi de su geçirmez bir kılıfa koymayı unutmayın, zira ıslanmak kaçınılmaz. Saklıkent'te özellikle akıntılı ve yüksek bölümlerde rehber desteği almak hem güvenlik hem de cesaret açısından fark yaratıyor. Ben de o zorlu geçişi rehberlerin yardımıyla aşabildim. Gidilecek en ideal zaman, suyun ve akıntının canlı olduğu ilkbahar sonu ile yaz başı arası; sabah erken saatlerde yola çıkmak hem sıcaktan hem kalabalıktan kurtarıyor. Bir güne üç durağı sığdırmak yorucu olsa da mümkün: sabahı Yuvarlakçay'da kahvaltı ve salıncaklarla geçirip öğlen Saklıkent'e yönelmek, ardından öğleden sonra gölgesi neredeyse hiç olmayan Tlos'u gezmek için bol su, şapka ve güneş kremiyle hazırlıklı olmak gerekiyor. Günü Yakapark'ta dinlenerek kapatmak ise tüm bu yorgunluğun tatlı bir ödülü oluyor. Fethiye-Köyceğiz hattı kendi aracınızla rahatça gezilebileceği gibi, araç kiralamak istemeyenler için organize turlar da mevcut.