Bitki sağlığı çalışmaları kapsamında arazide periyodik kontroller gerçekleştiren ekipler, Salihli’ye bağlı Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan ve Bozdağ mahallelerindeki zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan kontroller neticesinde zeytin halkalı leke hastalığının tespit edildiğini açıklayan ekipler, üreticilerin vakit kaybetmeden ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı.

Ayrıca yetkililer, ova kesimindeki zeytin ağaçlarının çiçek döneminde olduğunu hatırlatarak, çiçekte bulunan bahçelerde ilaçlama yapılmaması konusunda üreticilere önemli uyarılar gerçekleştirdi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin hem ürün kaybı yaşamamaları hem de sağlıklı üretim yapılabilmesi için bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini aktardı.