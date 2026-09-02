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Kaynak: İHA

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve rüzgârın etkisiyle artan yangın riskine karşı Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan sahaya indi. Gökeyüp ve İğdecik mahallelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Güldoğan; mahalle muhtarları, yangın önleme ve müdahale ekipleriyle bir araya gelerek alınan tedbirleri yerinde denetledi.

MÜDAHALE PLANLARI VE KOORDİNASYON MASAYA YATIRILDI

Saha denetimleri sırasında ekiplerin hazırlık seviyesi, teknik ekipman yeterliliği, devriye süreçleri ve olası bir yangında devreye girecek acil müdahale planları değerlendirildi. Ayrıca olası yangınlara karşı reaksiyon süreleri ve kurumlar arası koordinasyonun gücü gözden geçirildi.

KAYMAKAM GÜLDOĞAN'DAN HAYATİ UYARILAR

Sıcak hava ve rüzgârın oluşturduğu kritik risk ortamına dikkat çeken Güldoğan, anız yakılmaması ve açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşlardan olası bir yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını isteyen Kaymakam Güldoğan, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek mücadelede görev alan ekiplere ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.