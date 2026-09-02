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Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum orman yangını tehlikesini tırmandırıyor. Bölgede önleyici saha çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, denetimler kapsamında sahaya indi. Güldoğan, Gökeyüp ve İğdecik mahallelerini ziyaret etti. Yangın önleme çalışmalarını yerinde denetledi.

Ziyaret sırasında mahalle muhtarları hazır bulundu. Yangın önleme ve müdahale personeli de görüşmeye katıldı. Kaymakam Güldoğan ekiplerin son hazırlık durumunu inceledi. Envanterdeki ekipmanlar kontrol edildi. Devriye rotaları ve müdahale planları detaylıca ele alındı.

Saha incelemelerinde olası yangın senaryoları konuşuldu. Ekiplerin yangına reaksiyon süreleri ölçüldü. Kurumlar arasındaki koordinasyon gücü değerlendirildi.

Aşırı sıcaklar ve sert rüzgarlar yangın tehdidini çoğaltıyor. Kaymakam Güldoğan bu tehlikeye dikkat çekti. İlçe sakinlerine yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Anız yakılmasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Açık arazide ateş yakılmaması gerektiği hatırlatıldı. Herhangi bir duman veya yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hızla bilgi verilmesi istendi.

Güldoğan, mahalle halkıyla da bir araya geldi. Vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Yangınla mücadele eden ekiplere kolaylıklar diledi. Hassasiyet gösteren ilçe sakinlerine teşekkürlerini iletti.