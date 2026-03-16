Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Sepetli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET ÜZÜM BAĞINA DEVRİLDİ

Kaza, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Cantürk’ün kullandığı plakasız sepetli motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında bulunan üzüm bağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 70 yaşındaki Mehmet Cantürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cantürk’ün cenazesi, incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.