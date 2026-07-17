Kaynak: İHA

Meyve bahçelerinde önemli ekonomik kayıplara neden olabilen ve halk arasında "Fidan Dip Kurdu" olarak tanınan zararlıya karşı mücadele sürecinin başladığı duyuruldu.

Yetkililer, bilimsel adı Capnodis spp. olan zararlının özellikle sert çekirdekli meyve ağaçlarında ciddi verim kayıplarına yol açabildiğini belirtti. Açıklamada, zararlının ergin döneminde yapılacak mücadele uygulamalarının başarı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Adında "fidan" ifadesi yer alsa da zararlının yalnızca genç ağaçları değil, gelişimini tamamlamış meyve ağaçlarını da olumsuz etkilediği ifade edildi. Bazı yörelerde "ağaç kök kurdu" olarak da bilinen bu böceğin, zaman zaman manas ve haziran böceği larvalarıyla karıştırılabildiğine dikkat çekildi.

Uzmanlara göre en büyük zarar, zararlının larva döneminde meydana geliyor. Toprak altında yaşayan larvalar, ağaçların kök ve kök boğazı bölgesinde beslenerek su ve besin iletimini engelliyor. Bunun sonucunda ağaçlarda yaprak sararması, gelişim geriliği, zayıflama ve ilerleyen süreçte kuruma gibi ciddi sorunlar görülebiliyor.

Fidan Dip Kurdu'nun başta kiraz, kayısı, erik, şeftali ve badem olmak üzere birçok sert çekirdekli meyve türünde etkili olduğu belirtilirken, iklim koşullarına bağlı olarak ilkbaharda aktifleşen larvaların sonbahara kadar beslenmeye devam ettiği bildirildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ise üreticilere bahçelerinde düzenli kontroller yapmaları ve zararlının ergin dönemine yönelik mücadeleyi geciktirmemeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, zamanında alınacak önlemlerin hem ağaçların sağlığını koruyacağını hem de verim kayıplarını en aza indireceğini ifade etti.