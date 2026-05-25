Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bölgede görülen yağışlı havanın bağ hastalıklarının yayılımını hızlandırabileceği belirtilerek üreticilerin tedbirli olması istendi. Açıklamada, bağ sahiplerinin kendi arazilerindeki mevcut durumu ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak 25-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında sistemik bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, özellikle nemli ve yağışlı havaların hastalık oluşumunu artırdığına dikkat çekerek üreticilerin bağlarını düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, süreçle ilgili bilgilendirme ve uyarı çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.