Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede son günlerde sıklıkla görülen yağışlı havanın tarımsal üretime yönelik olumsuz etkilerine karşı üreticileri uyardı. Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda, nem ve yağış artışına bağlı olarak bağlarda bağ mildiyösü, külleme hastalığı ve kurşuni küf riskinin ciddi oranda arttığı tespit edildi.

25-27 MAYIS TARİHLERİNE DİKKAT

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, hava sıcaklıkları ve nem oranının hastalıkların yayılması için elverişli bir ortam oluşturduğu aktarıldı. Bağ üreticilerinin kendi arazilerindeki güncel durumu ve anlık hava şartlarını yakından takip etmesi istenirken, 25-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında vakit kaybetmeden sistemik bitki koruma ürünleri kullanılarak ilaçlama yapılması gerektiğinin altı çizildi.

"KONTROLLERİ AKSATMAYIN"

Yağışlı ve nemli hava periyotlarının bitki hastalıklarının yayılma hızını katladığını belirten uzmanlar, bağ sahiplerinin asmalardaki sürgün ve yaprak kontrollerini kesinlikle aksatmaması gerektiğini ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimde rekolte ve kalite kaybı yaşanmaması adına süreçle ilgili bilgilendirme, saha taraması ve uyarı faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.