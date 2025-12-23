Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Salih Uçan hakem kararlarına tepki gösterdi.

Salih Uçan maç sonu şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz.

Hakemlere de değinmek istiyorum. Beşiktaş'a kartlar basit çıkıyor. Orkun'a da bir hareket vardı. Biz sahanın içinde üzülüyoruz. Kartal rakibe 5. dakikası var yok yani, bastı basmadı, çat sarı kart. Sonra çocuğun müdahalesi kısıtlanıyor. Beşiktaş'ın böyle biraz durumlardan uzaklaşması gerekiyor. Her şanssızlık Beşiktaş'ın başına gelmemeli. Birileri dikkat etmeli. 2026'da biraz daha dikkatli olsun kişiler!"