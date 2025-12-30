Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Yeşil-Siyahlılar, transfer çalışmaları kapsamında deneyimli futbolcu Salih Uçan’a teklif götürmeye hazırlanıyor.

SELÇUK İNAN'IN İSTEĞİ

Bu sezon Beşiktaş’ta istediği gibi süre bulamayan Salih Uçan ise daha fazla süre bulacağı bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Kocaelispor, Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda Salih Uçan transferini gerçekleştirmek için şartları zorlayacak.

KONTENJAN SORUNU

Mevcut durumda sadece 1 yerli transfer hakkı bulunan Kocaelispor, ara transfer döneminde yollarını ayıracağı yerli isimlerle birlikte transfer hareketini hızlandırmak için elini daha da rahatlatacak.

KOCAELİSPOR'UN ÇIKIŞI

Süper Lig’e bu sezon yükselen ve sezona istediği gibi başlayamayan Kocaelispor, ligde çıktığı ilk 7 maçı da kazanamamıştı. İlk galibiyetini 8. haftada Eyüpspor karşısında alan Kocaelispor, çıkışını sürdürdü ve ligin ilk devresini 23 puanla 8. sırada tamamladı.