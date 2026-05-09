Karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcumuz Salih Özcan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımdan ayrılması beklenen diğer yıldızlar Niklas Süle ve Julian Brandt ile tribünlere yöneldi. Taraftarlarla vedalaşan üç oyuncunun bu anları, kulübün sosyal medya hesaplarından "Yakışır şekilde bir veda" notuyla paylaşılarak ayrılık sinyallerini resmiyete döktü.

ROTASI SÜPER LİG Mİ?

Bu sezon beklediği forma şansını bulmakta zorlanan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha Salih Özcan’ın sözleşmesi sona eriyor. Adı uzun süredir Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan milli yıldızın, yaz transfer döneminde Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

CAN UZUN’DAN ERKEN GOL, DORTMUND’DAN İKİNCİ SIRA GARANTİSİ

Maçın dikkat çeken bir diğer detayı ise Eintracht Frankfurt forması giyen bir diğer milli yeteneğimiz Can Uzun oldu. Genç oyuncu, mücadelenin henüz 2. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirse de mağlubiyete engel olamadı.

Bu galibiyetle puanını 70’e yükselten Borussia Dortmund, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih’in ardından Bundesliga’yı ikinci sırada bitirmeyi garantileyerek sezonu noktalamış oldu.