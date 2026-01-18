Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın radarındaki milli futbolcu Salih Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki orta saha, son dönemde çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İşte Salih Özcan'ın paylaşımı:

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum. Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir. Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum."