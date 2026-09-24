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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Salih Özcan, Dünya Kupası'nın ardından yeni bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

'YENİ BİR SAYFA AÇMAK ÖNEMLİ'

"Çok üzüldük. Takıma güveniyorduk. Önemli olan yeni bir sayfa açmak. İlk adımını da inşallah yarın atarız. Takım olarak moraller yerinde. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

'AMEDSPOR MAÇINI BENİM YÜZÜMDEN DE KAYBETTİK DİYEBİLİRİZ'

Beşiktaş'taki performansına da değinen milli futbolcu, Amedspor karşılaşmasındaki hatası için özeleştiri yaptı:

"Ben süre almayınca da kendime güveniyor, çalışmaya devam ediyordum. Hocamız da arkamda duruyordu. Beşiktaş'ta ilk maçlarda iyi gidiyoruz, inşallah devam eder. Kendimi iyi hissediyorum. Takıma güveniyorum. Amedspor maçında benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son golde hatam var. Böyle şeyler olabiliyor. Önemli maçlar geliyor. Mental olarak iyi bir durumdayım."

'YAVAŞ YAVAŞ İTALYANCA ÖĞRENİYORUM'

Hem Beşiktaş'ta hem de A Milli Takım'da İtalyan teknik direktörlerle çalışmasının hatırlatılması üzerine esprili bir yanıt veren Özcan, "Yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum." dedi.

FRANSA'NIN HÜCUM HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Fransa ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli futbolcu, "Öncelikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Hızlarını erkenden yok etmek lazım. Basit hatalar yapmamak lazım ve ikili mücadelelerde başarılı olmamız lazım. Bunları yaparak umarım iyi bir netice alırız. Zidane'ın olması bizde baskı oluşturmuyor. Biz kendimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.