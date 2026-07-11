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Kaynak: AA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Özcan ilk kez takımla çalıştı.

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu, hem transfer sürecini hem de yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR AİLE'

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Beşiktaş büyük bir aile. Gerçekten büyük bir camia. Herkes beni çok iyi karşıladı. Maçların başlamasını dört gözle bekliyorum." dedi.

'ORKUN ÖNDE OYNASIN, ARKAYI BEN SÜPÜRÜRÜM'

Milli takımda birlikte forma giydiği Orkun Kökçü ile uyumuna değinen deneyimli futbolcu, birlikte oynamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

"Orkun ile oynamak gerçekten benim için çok güzel bir şey. Aynı düşünüyoruz. Oynama stilinden dolayı bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum." diyen Salih Özcan, sözlerini esprili bir ifadeyle tamamladı:

"6 numara genelde benim pozisyonum. Orkun önlerde golleri atsın da rahat oynasın. Arkayı ben süpürürüm."

'ORKUN'UN ETKİSİ VAR'

Transfer sürecinde Orkun Kökçü'nün de önemli rol oynadığını belirten Salih Özcan, "Futbolun dışında da sürekli konuşuyoruz. Durumumu soruyordu. Gerçekten Orkun'un transferimde bir şekilde etkisi var." ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYON OLURUZ'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun enerjisinden övgüyle bahseden milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın hedefinin her zaman zirve olduğunu vurgulayan Salih Özcan, "Beşiktaş büyük bir kulüp, şampiyonlukları hak ediyor. İnşallah bu sene şampiyon oluruz." diyerek taraftara şampiyonluk mesajı verdi.