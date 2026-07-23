Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkan Salih Özcan değerlendirmelerde bulundu.

İlk kez Tüpraş Stadı'nda taraftarın önüne çıkan milli futbolcu, atmosferin kendisini etkilediğini ve galibiyetle başlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

'İLK MAÇIMI GALİBİYETLE TAMAMLAMAK GURUR VERİCİ'

Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Salih Özcan, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak gurur verici bir histi." dedi.

'FARKI AÇABİLİRDİK AMA RÖVANŞ DA ZOR GEÇECEK'

Salih Özcan, "2-3 gol ya da daha fazlasını atsaydık ikinci maça daha rahat çıkabilirdik. Ama genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu bugün de gördük. Biz ise yüzde yüzümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle evimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

'90 DAKİKA BOYUNCA OYUNU KONTROL ETTİK'

Takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten Salih, "Takımın performansı genel olarak çok iyiydi. 90 dakika boyunca oyunu gerçekten iyi kontrol ettik." diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI'

Kendi rolüne de değinen milli futbolcu, bireysel istatistiklerden önce takım başarısını ön planda tuttuğunu vurguladı.

Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Elbette ben de gol atmak ve asist yapmak isterim ama ilk önemli olan takımın kazanması. Bugün de öyle oldu. İnşallah devamı da gelir." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.