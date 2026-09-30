Sessiz düşman işgal etti: Camus’nün “Veba” söylemi bugün hala can yakıyor

Albert Camus’nün 1947 yılında yayımlanan dev eseri Veba, bir kentin kordon altına alınmasıyla başlayan ve toplumsal düzenin altüst oluşunu işleyen sarsıcı anlatısıyla güncelliğini korumaya devam ediyor. Cezayir'in sıradan ve renksiz kenti Oran’da aniden beliren ölü farelerle başlayan salgın, kısa sürede tüm şehri yutarak kapılarını dünyaya kapatan bir cezaevine dönüştürür.

DÜRÜST OLMA MESELESİ

Romanda başrolü oynayan Dr. Bernard Rieux, soyut felaket teorileriyle ya da umutsuz kabullenişlerle vakit kaybetmek yerine, doğrudan eyleme geçmeyi seçer. Rieux için veba ile mücadele etmek bir kahramanlık gösterisi değil, yalnızca "dürüst olma" meselesidir. Salgının yarattığı karantina süreci; insanların sevdiklerinden ayrılmasına, zaman duygusunun yitirilmesine ve absürt bir mantıksızlığın ortasında çaresiz kalmalarına yol açar. Kent sakinleri başlangıçta durumu inkâr etse de, ölüm rakamları tırmandıkça bencillik ile dayanışma arasındaki o ince çizgide sınanırlar.

'VEBA YOK OLMAZ'

Camus, vebayı yalnızca biyolojik bir hastalık olarak ele almaz. Savaşları ve insanın varoluşundaki anlam arayışını simgeleyen bu felaket; bireyin kötülük karşısındaki duruşunu sorgular. Veba, insanın çaresizlik karşısında kenetlenmekten ve anlamı eylemde aramaktan başka çaresi olmadığını gösterir. Oran kenti salgından kurtulsa bile, Dr. Rieux’nün de hatırlattığı gibi: "Veba mikrobu asla ölmez ya da yok olmaz; bir gün insanlara ders vermek için farelerini tekrar uyandırabilir." Camus’nün bu zamansız uyarısı, toplumsal hafızamızın en derin yerinde yankılanmayı sürdürüyor.