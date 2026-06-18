Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü

Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü

Bilim insanları kuş gribinin, fok yavrularının yüzde 77'ye yakınının ölümüne yol açtığını belirledi.

Kaynak: AA
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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 1

Avustralyalı bilim insanları, Ekim 2025-Ocak 2026 döneminde ülkeye bağlı Heard ve McDonald Adaları'nda dron görüntülerini, 9 hayvandan elde edilen numuneleri ve genom analizlerini inceledi.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 2

Kral ve gentoo penguenleri, deniz fili, Antarktika kürklü foku gibi 6 cinste "H5N1" türü kuş gribi tespit eden araştırmacılar, Heard Adası'ndaki 17 bin 364 fok yavrusundan 13 bin 359'unun yani yüzde 76,9'unun kuş gribi nedeniyle öldüğünü ortaya koydu.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 3

Araştırmacılar, bölge odaklı baktıklarında fok yavrularının yaşadığı yerlerden birinde yavruların yüzde 97'sinin öldüğünü, penguen nüfusunun ölüm oranının ise beklenenden yüksek olduğunu bildirdi.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 4

Öte yandan araştırmacılar, "kuş gribinin" Heard ve McDonald Adaları'na Ağustos 2025'te ulaştığını değerlendiriyor.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 5

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, araştırma sonucunun "sarsıcı" olduğunu belirtti.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 6

Bir milyonu aşkın deniz kuşu ve foka ev sahipliği yapan Heard ve McDonald Adaları'nda 2025'te "kuş gribi" nedeniyle öldüğü düşünülen yüzlerce ölü fok yavrusu bulunmuştu.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 7

Ocak ayında yürütülen araştırmalar, güney deniz fili yavrularının ağırlıklı olarak, kral ve gentoo penguenlerinin de kısmen kuş gribinden etkilendiğini ortaya koymuştu.

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Salgında acı tablo: Yavruların yüzde 76'dan fazlası öldü - Resim: 8

Araştırmanın bulguları, bilimsel çalışmaların yer aldığı "BioRxiv" sitesinde yayınlandı.

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