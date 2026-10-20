Kaynak: AA

Bulut tabanlı yazılım sektörünün küresel aktörlerinden Salesforce, yapay zeka ve müşteri ilişkileri yönetimi alanındaki pazar payını büyütecek kritik bir satın almaya imza attı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, dijital pazarlama ve müşteri etkileşimi odaklı yazılım platformu Braze'in satın alınması konusunda tarafların el sıkıştığı bildirildi. Anlaşma şartları doğrultusunda Braze'in A sınıfı hisse sahiplerine hisse başına 47,50 dolar tutarında nakit ödeme gerçekleştirilecek.

Satın alınan Braze platformu; mobil uygulamalar, web siteleri, e-posta, SMS ve WhatsApp gibi farklı dijital kanallar üzerinden müşteri davranışlarını eş zamanlı olarak analiz ediyor. Şirketin geliştirdiği "BrazeAI" yapay zeka teknolojisi ise pazarlamacılara doğru içeriği, en uygun teklifi ve en etkili iletişim zamanlamasını otomatik olarak belirleme olanağı sunuyor. Salesforce, bu yapay zeka ve veri araçlarını kendi altyapısına entegre ederek işletmelerin müşteri ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor.

İki şirketin güç birliğiyle işletmelerin tüketici davranışlarına gerçek zamanlı yanıt vermesi, mobil ve web kanallarında kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaratması amaçlanıyor. Dev satın alma işleminin Braze hissedarlarının onayı ve resmi düzenleyici izinlerin tamamlanmasının ardından Salesforce'un 2028 mali yılında bitirilmesi öngörülüyor.