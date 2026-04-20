20 Nisan 2026 Pazartesi
Saldırıya uğrayan okulda hayat normale dönüyor... Öğrencilerden öğretmenlere çiçek

Şanlıurfa Siverek'te okula gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle eğitime verilen 4 günlük ara sona erdi. Okulda öğrenciler ve öğretmenler yeniden ders başı yaptı.

Şanlıurfa Siverek'te 14 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırının ardından Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bugün zil sesinin yeniden çaldığı okulda eğitim öğretim, verilen aranın ardından yeniden başladı.

Okul önünde ve çevresinde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Siverek Kaymakamı Salih Sak da okulun açılışında öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu ve öğretmenler odasını ziyaret etti.

Okul öğrencilerinden Nihat Çakmak, arkadaşlarıyla birlikte öğretmenlere gül dağıttı.

Öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Bu durum bizi oldukça üzdü. Bunun üzerine arkadaşlarımızla birlikte gül dağıtmayı uygun gördük"

"İlk olarak öğretmenler odasından başladık, her hocamıza ve kaymakamımıza birer gül verdik. Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Çünkü onlar, zamanımızın büyük bir kısmında hep yanımızda oldular"

"En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de bize destek oldular. Öğretmenlerimiz bizim için adeta canımızdan bir parça gibidir. Vaktimizin çoğunu derslerde onlarla geçiriyoruz ve pek çok konuda bize yardımcı oluyorlar"

"Bir sıkıntımız olduğunda ilk olarak öğretmenlerimiz müdahale ediyor. Çünkü onlar, bizim için annemizden ve babamızdan sonra en yakın kişiler gibidir"

NE OLMUŞTU?

Şanlurfa Siverek'te 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralanmış, yaralılardan 10'u taburcu edilmişti. Şüpheli Ö.K. ise intihar etmişti.

Kaynak: AA
