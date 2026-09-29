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Kaynak: ANKA

Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi’nde görev yaptığı sırada saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Bilgili için Cebelibereket Şehitler Camisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene Bilgili’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, görev yaptığı okuldan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Mehmet Bilgili’nin naaşı, Asri Mezarlık’taki defin alanına götürülerek toprağa verildi.