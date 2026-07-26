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Kaynak: AA

Irak ile Kuveyt arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Abdali Sınır Kapısı, saldırı nedeniyle verilen aranın ardından yeniden faaliyete geçti.

Irak Sınır Kapısı İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz’da düzenlenen saldırı sonrası geçici olarak kapatılan sınır kapısının yeniden açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Abdali Sınır Kapısı’nın Irak ile Kuveyt arasındaki yolcu ve ticari geçişlere hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İHA SALDIRISI SONRASI KAPATILMIŞTI

Kuveyt ile Irak arasındaki Abdali Sınır Kapısı’na 23 Temmuz’da insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

Saldırının ardından sınır kapısında maddi hasar meydana geldiği, ancak olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

SALDIRININ ARKASINDA MİLİS GRUPLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Abdali Sınır Kapısı’na yönelik saldırının bölgedeki milis gruplar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Sınır kapısının yeniden açılmasıyla birlikte Irak-Kuveyt arasındaki ticari ve insani geçişlerin normale dönmesi bekleniyor.