Uğur Mersinli'nin ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Tedavi görüyordu. Son zamanlarda tedavisini aksaktı.

Anadili gibi İngilizce konuşmaktaydı. Tipik ergenlik sınav stresleri vardı. İlerleyen zamanlarda psikiyatri tedavisi gerekebilir demişti psikoloğu. Her odasına girdiğimde bilgisayarına baktığımda İngilizce şeyler çıkıyordu karşıma. Sorduğumda beni azarlıyordu. Ben de İngilizce bilmediğim için anlamıyordum.

"OĞLUMUN YÖNLENDİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Olayda kullanılan silahlar bana ait. 7 silahım var ruhsatlı. Bunların tamamı üzerimdekiler hariç tamamı kilitli sandık içerisinde olur. Şarjörler yine sandık içinde olur. Sandık normalde kilitli olur. Anahtarının nerede olduğunu da bilmez.

Ancak kendisinin yönlendirildiğini ve bu şekilde silahları aldığını düşünüyorum. Benim silahlarım yatak odasından alınmış bu kilitli sandığın inanın nasıl açıldığını bilmiyorum

"OĞLUMUN SİLAHA MERAKI VARDI, POLİGONA GÖTÜRDÜM"

Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım, kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim, bu söylemimdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika’da herkes silah alabiliyor dedi bende kendisine ülkemizde kimin eline silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra Whatsapp üzerinden oğlum İsa’ya gönderdim.