Salda Gölü’nde atlı devriye başladı

7 Ağustos'a kadar görev yapacak atlı jandarma timinin 5 yaşındaki Macar ırkı Noyan ve Nizam ile Belçika ırkı 6 yaşındaki Mercan isimli atları da Doğanbaba Plajı, Halk plajı, Tabiat Parkı'ndaki orman ve orman evi çevresinde, yangınların önlenmesi, orman suçlarıyla mücadele amacıyla devriye faaliyeti yürütecek.