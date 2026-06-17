Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Salda Gölü’nde atlı devriye başladı

Salda Gölü’nde atlı devriye başladı

Salda Gölü’nde atlı jandarma timi göreve başladı. Turkuaz cenneti korumak için devriye gezen tim, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA
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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 1

Burdur’un Yeşilova ilçesinde turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde, atlı jandarma timi göreve başladı.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 2

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Salda Gölü'nü, geçen yıl yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 3

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün sahip olduğu doğal güzelliklerin ve çevresindeki ormanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020 yılı yaz döneminden itibaren atlı jandarma timi, görev yapmaya başladı.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 4

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) atlı jandarma timi, bu yaz sezonu da geçici olarak Salda Gölü'nde görevlendirildi.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 5

Salda Gölü'nde görev yapmaya başlayan atlı jandarma timi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 6

7 Ağustos'a kadar görev yapacak atlı jandarma timinin 5 yaşındaki Macar ırkı Noyan ve Nizam ile Belçika ırkı 6 yaşındaki Mercan isimli atları da Doğanbaba Plajı, Halk plajı, Tabiat Parkı'ndaki orman ve orman evi çevresinde, yangınların önlenmesi, orman suçlarıyla mücadele amacıyla devriye faaliyeti yürütecek.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 7

Salda Gölü'nde Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait UTV aracı da emniyet ve asayiş amaçlı devriye faaliyetinde bulunacak.

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Salda Gölü’nde atlı devriye başladı - Resim: 8
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