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Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında daha üstün bir oyun ortaya koyan Bordo Mavililer aradığı golü 43’üncü dakikada yeni transferi Noah Saviolo ile buldu.

Trabzonspor devreye 1-0’lık üstünlükle girerken Kasımpaşa ikinci yarının başında Güven Yalçın’ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazanarak beraberlik fırsatı yakaladı.İlk yarıda birçok kez Onana ile karşı karşıya gelen maçın etkili isimlerinden Benedyczak penaltıyı gole çevirerek 55’te skora dengeyi getirdi.

Fatih Tekke’nin golden sonra oyuna Mohamed Salah’ı sürmesiyle birlikte Trabzonspor yeniden Kasımpaşa kalesinde baskısını artırdı. Ancak Bordo Mavililer kalan bölümde zaman zaman etkili olsa da Kasımpaşa savunmasını aşmakta zorlandı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yeni sezona puan kaybıyla başladı.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Mortadha, Güven, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Aral, Onuachu

KASIMPAŞA 1-1 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Gürcan Hasova'nın ilk düdüğüyle Kasımpaşa-Trabzonspor maçı başladı.

SAVIOLO TEHLİKE YARATTI

2' Sağ kanatta topla buluşan Saviolo ceza sahası içerisine girip kaleye doğru aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Gianniotis topu son anda kornere çeldi.

TRABZONSPOR METEHAN İLE GOLE YAKLAŞTI

6' Saviolo'nun arka direğe ortaladığı topu Metehan iyi bir kontrolle önüne aldı. Rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çeken Metehan kaleci Gianniotis'i geçemedi.

BENEDYCZAK ŞANSINI DENEDİ

16' Gianniotis'in kale vuruşunda topla buluşan Benedyczak Nwaiwu'nun baskısına rağmen şutunu çıkardı. Top direğin üstünden dışarı gitti.

ONANA BENEDYCZAK'A GOL İZNİ VERMEDİ

20' Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Benedyczak'ın şutunda Onana gole izin vermedi.

BENEDYCZAK İLE ONANA YİNE KARŞI KARŞIYA

39' Benedyczak ceza sahası içerisinde şut açısı aradı. Rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutta Onana iki hamlede topa sahip oldu.

SAVIOLO'DAN HARİKA BİR GOL

43' Metehan Mimaroğlu'nun ortasında arka direkte harika bir tek vuruşla topu ağlara gönderen Saviolo Trabzonspor'un yeni sezondaki ilk golünü attı.

İLK YARI SONUCU: KASIMPAŞA 0-1 TRABZONSPOR

BENEDYCZAK NET GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

50' Ben Ounes'in içeri çevirdiği topa Benedyczak kale önünde istediği gibi vuramadı. Kasımpaşa net gol fırsatını kaçırdı.

KASIMPAŞA PENALTI GOLÜYLE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

54' Güven Yalçın Pina ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Benedyczak penaltıyı gole çevirdi.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN GOLE YAKLAŞTI

68' Salah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortaya Savic kafayı vurdu. Kaleci Gianniotis son anda topu çeldi. Devam eden pozisyonda Mustafa'nın sert ortasında Onuachu topu ıskaladı.

SALAH'IN ŞUTUNDA TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARI ÇIKTI

76' Mustafa'nın arka direğe ortasında Mohamed Salah'ın gelişine çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

KASIMPAŞA NET FIRSAT KAÇIRDI

88' Hajradinovic'in ortasına Rafferty'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.