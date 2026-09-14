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Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolculara izin verildi.

İzin gününü değerlendiren Mohamed Salah ise Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.

SÜMELA MANASTIRI'NI ZİYARET ETTİ

Yıldız futbolcu, kentin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Salah'ın Trabzon gezisindeki bir diğer durağı ise Kurtdere Yaylası oldu.

YAYLA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Doğayla iç içe vakit geçiren Salah, Kurtdere Yaylası'nda çekilen fotoğraflarını X hesabından takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor'a katılmasının ardından şehirdeki yaşamına da uyum sağlamaya çalışan yıldız futbolcunun izin gününü kentin tarihi ve kültürel değerlerini keşfederek değerlendirmesi bordo mavili taraftarların beğenisini topladı.