Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolculara izin verildi.

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İzin gününü değerlendiren Mohamed Salah ise Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.

Salah Trabzon'u keşfediyor: Sümela Manastırı ve yayla gezintisini paylaştı - Resim : 2

SÜMELA MANASTIRI'NI ZİYARET ETTİ

Yıldız futbolcu, kentin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Salah'ın Trabzon gezisindeki bir diğer durağı ise Kurtdere Yaylası oldu.

Salah Trabzon'u keşfediyor: Sümela Manastırı ve yayla gezintisini paylaştı - Resim : 3

YAYLA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Doğayla iç içe vakit geçiren Salah, Kurtdere Yaylası'nda çekilen fotoğraflarını X hesabından takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor'a katılmasının ardından şehirdeki yaşamına da uyum sağlamaya çalışan yıldız futbolcunun izin gününü kentin tarihi ve kültürel değerlerini keşfederek değerlendirmesi bordo mavili taraftarların beğenisini topladı.